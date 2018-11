Cinémamed s'ouvre demain avec "Carmen & Lola"

Le festival Cinéma Méditerranéen ( 30 novembre -7 décembre) se déroulera à Bruxelles dans quatre lieux : le Botanique, l’Aventure, le Palace et Bozar.

En prise avec le réel, il aborde des sujets sociaux et politiques de notre monde via les cultures et les cinématographies méditerranéennes.

Cinémamed 2018 propose un Focus Maroc et apporte un éclairage particulier sur les problèmes que rencontrent les jeunes en Méditerranée ayant trait à l’homosexualité, au décrochage scolaire ou à l’intégration dans la société ou sur le marché de l’emploi.

Le festival qui est aussi une compétition internationale s’ouvrira au Botanique avec la projection du film Carmen & Lola de la réalisatrice espagnole Arantxa Echevarria, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Le film tourné avec des comédiens non professionnels issus de la communauté gitane traite d’un thème tabou au sein de ce groupe social, l’homosexualité féminine et la liberté de choisir son orientation sexuelle en rompant avec le schéma traditionnel de la société patriarcale.