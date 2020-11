Cinemamed, le festival sera en ligne du 26 novembre au 5 décembre

"Continuer à faire vivre le Cinéma". Un mot d’ordre qui peut sembler dérisoire au vu de la situation actuelle, mais malgré tout, le Cinemamed s’engage à remplir une de ses missions principales en tant qu’opérateur culturel à Bruxelles : inviter le public à découvrir des films d’auteurs ancrés dans les paysages méditerranéens.

Pour sa 20e édition, Le Cinemamed Bruxelles aura lieu en ligne, du 26 novembre au 5 décembre. Rendez-vous sur notre site et sur nos réseaux, et découvrir en notre programmation sur la plateforme belge Sooner.

Au programme de cette 20e édition en ligne, une sélection de longs métrages inédits, tels que 200 Meters de Ameen Nayfeh, qui explore les difficultés journalières d’un père séparé de sa famille par un mur. Ou encore Fortuna de Nicolangelo Gelormini avec Valeria Golino, un film dont le génie de la mise en scène ne laissera personne indifférent. La sélection de documentaires sera, comme à son habitude, riche et percutante. Retrouvez-y Le char et l’olivier, Punta Sacra, ou encore Dans tes yeux je vois mon pays. Cette section vous permettra d’appréhender les problématiques et l’histoire de la Méditerranée sous un angle novateur.

Une nouveauté cette année, le Cinemamed met en compétition une sélection de courts métrages que le public et le Jury Jeune pourront départager.

Lieu d’échange et de réflexion, le Festival prévoit plusieurs rencontres en ligne afin de discuter des sujets qui animent les cinéastes méditerranéen.nes d’aujourd’hui. En plus de notre programmation, retrouvez également de délicieuses recettes méditerranéennes, une playlist spéciale Cinemamed, et d’autres surprises pimentées.

D’où que vous veniez, nous vous invitons à découvrir la culture méditerranéenne de chez vous et dans toute sa diversité !

20e Cinemamed Bruxelles

Du 26 novembre au 5 décembre 2020

www.cinemamed.be