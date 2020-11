"Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine", est l’un des longs métrages proposés dans le cadre du Cinemamed : Festival du Cinéma Méditerranéen de Bruxelles. Une 20ème édition qui se tient en ligne.

Tous les films, fictions et documentaires, sont accessibles sur la plateforme Sooner, jusqu’au 5 décembre. 26 longs métrages et 13 courts. Un voyage à travers la Méditerranée, de l’Espagne à la Turquie en Passant par la Palestine et la Serbie, qui illustre les relations humaines.

Et "Le char et l’Olivier, une autre histoire de la Palestine", est un documentaire signé Roland Nurier, qui nous emmène au cœur du conflit Israélo-Palestinien. Des témoignages de Palestiniens, qui nous amènent à mieux comprendre cette situation complexe.

La dernière partie du film, sans doute la plus violente, se déroule à Gaza. Minuscule territoire surpeuplé, où la vie ne tient qu’à un fil. Quotidiennement des civils, enfants, jeunes et adultes, meurent sous les balles.

Rencontre avec le réalisateur Roland Nurier

"Le char et l’Olivier, une autre histoire de la Palestine", un documentaire signé Roland Nurier. Au Cinemamed, en ligne jusqu’au 5 décembre sur la plateforme Sooner. Interviews, rencontres et débats dans les bonus.