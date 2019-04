Cillian Murphy pourrait rejoindre Emily Blunt dans la suite de "Sans un bruit"

L'acteur irlandais, vu dans "Dunkerque", "Le vent se lève", "Inception" ou encore la série "Peaky Blinders", est en négociations pour donner la réplique à Emily Blunt, de retour dans la suite de "Sans un bruit" après le succès international du film original.

John Krasinski, le réalisateur du long-métrage initial, reprendra du service pour "Sans un bruit 2", tout comme sa femme, Emily Blunt, et les deux enfants du premier volet, Millicent Simmonds et Noah Jupe. Il écrira et dirigera ce deuxième opus dont les détails du scénario sont gardés secret. Le Hollywood Reporter annonce néanmoins que Cillian Murphy devrait jouer le rôle d'un homme aux intentions mystérieuses. Il aidera la famille Abbott à se battre pour survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures très sensibles aux sons.

En salles en 2018, "Sans un bruit" a été un succès surprise au box-office en récoltant 340 millions de dollars à l'international.

Distribué par Paramount, "Sans un bruit 2" sera tourné cet été pour une sortie prévue le 15 mai 2020 aux Etats-Unis.