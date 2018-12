Chris Messina dans la peau de Victor Zsasz, tueur en série et ennemi de Batman dans "Birds of Prey"

Après Ewan McGregor, c'est au tour de Chris Messina ("The Mindy Project") de rejoindre le casting de "Birds of Prey", le spin-off de "Suicide Squad", centré sur le personnage de Harley Quinn. L'acteur de "Sharp Objects" entrera dans la peau d'un tueur en série et ennemi de Batman, Victor Zsasz. Le film, attendu pour février 2020, devrait débuter son tournage en 2019.

Selon plusieurs médias américains, Chris Messina devrait rejoindre le casting de "Birds of Prey", le spin-off de "Suicide Squad" consacré au personnage de Harley Quinn. L'acteur américain vient de décrocher le rôle de Victor Zsasz, l'un des nombreux ennemis de Batman.

Créé par Alan Grant et Norm Breyfogle dans le comics "Batman : Shadow of the Bat" en 1992, Victor Zsasz est un tueur en série qui attaque généralement ses victimes, le plus souvent des femmes, à l'arme blanche puis se lacère le corps après chaque meurtre. Devenu fou après la mort de ses parents, le jeune homme tente alors de se suicider mais se fait agresser par un sans-abri qu'il finit par tuer. Le premier d'une longue d'assassinats qui le conduiront à l'asile d'Arkham par Batman. Ce personnage a déjà été porté à l'écran par Anthony Carrigan dans la série "Gotham" diffusée sur la Fox.

Réalisé par Cathy Yan, le long-métrage "Birds of Prey" réunit déjà de nombreux acteurs de renom tels que Margot Robbie, qui retrouvera son personnage de Harley Quinn, ou encore Ewan McGregor annoncé dans la peau du baron de la mafia de Gotham City, Roman Sionis alias Black Mask. À leurs côtés, Mary Elizabeth Winstead jouera Huntress, Jurnee Smollett-Bell sera Black Canary, Rosie Perez incarnera Renee Montoya et Ella Jay Basco interprétera Cassandra Cain.

Attendu pour le 7 février 2020 sur le sol américain, "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" devrait lancer son tournage début 2019. Chris Messina s'est récemment illustré dans la mini-série à succès "Sharp Objects" aux côtés de Amy Adams et de Patricia Clarkson sur HBO. Il a également tenu le rôle du docteur Danny Castellano dans la série comique "The Mindy Project" face à Mindy Kaling, de 2012 à 2017.