Chris Evans raccrochera le bouclier après "Avengers 4"

L'interprète de Captain America a confirmé qu'il quitterait bientôt la franchise de Marvel.

L'acteur avait évoqué plusieurs fois le sujet, mais c'est désormais officiel: Chris Evans a précisé que son contrat avec Marvel Studios arriverait à échéance après le film "Avengers 4". Une bonne occasion pour faire ses adieux à la franchise.

"Il vaut mieux descendre du train avant qu'on ne vous pousse dehors", a déclaré l'acteur au New York Times.

"Avengers: Infinity War" et "Avengers 4" ont déjà été tournés l'un à la suite de l'autre. Ne reste que des reshoots prévus cet automne; ensuite l'interprète du mythique Captain America quittera le Marvel Cinematic Universe.

Chris Evans incarne le super-héros patriote depuis 2011. Il exhibera à nouveau son bouclier en avril (25 avril en Belgique) dans "Avengers: Infinity War" puis l'année suivante dans la suite, "Avengers 4".

Mis à part ses apparitions chez Marvel, Chris Evans a précédemment été à l'affiche de "Snowpiercer, le Transperceneige" de Bong Joon-ho et du drame "Mary" de Marc Webb. Il a également réalisé la romance "Before We Go" en 2015, dans laquelle il joue le rôle-titre.