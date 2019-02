Chris Evans dans un thriller d'Antoine Fuqua

L'interprète de Captain America dans les films Marvel serait en négociations pour tourner sous la direction d'Antoine Fuqua dans "Infinite", avance The Hollywood Reporter. Inspiré par le roman "The Reincarnationist Papers" d'Eric Maikranz, le thriller un brin futuriste s'intéressera à la réincarnation.

Chris Evans fera ses adieux à son personnage culte de Captain America après la sortie de "Avengers : Endgame", prévue le 24 avril prochain. Mais l'acteur prépare déjà son "après-Marvel" et aurait entamé des pourparlers avec la Paramount pour participer au prochain film d'Antoine Fuqua, "Infinite".

Le film, adapté du roman "The Reincarnationist Papers" écrit par D. Eric Maikranz en 2009, tournera autour d'hommes et de femmes quasi immortels qui ne cessent de se réincarner au fil des siècles, formant un groupe connu sous le nom de "The Infinite" ("Les infinis"). Afin de vaincre un stratège diabolique voulant détruire la planète, le groupe devra compter sur un homme atteint de schizophrénie et déchiffrer ses rêves si réalistes qui se révèleront être des souvenirs de ses vies antérieures.

Le réalisateur Antoine Fuqua ("La rage au ventre", "Training Day") s'entourera du producteur de "Transformers" Lorenzo di Bonaventura sur ce projet. Pour le moment Chris Evans est le premier acteur a être relié au long métrage.

L'acteur américain est principalement connu du grand public pour incarner depuis 2011 au cinéma Captain America, célèbre personnage issu de l'univers Marvel. L'acteur de 37 ans comptabilise à ce jour neuf films adaptés de l'univers des supers héros et finira en beauté dans "Avengers : Endgame" le 24 avril prochain après lequel il déposera son fameux bouclier. "Jouer ce rôle au cours de ces 8 dernières années a été un honneur. A tous ceux devant la caméra, derrière la caméra et au public, merci à vous pour ces souvenirs ! Je suis éternellement reconnaissant", avait publié Chris Evans sur son compte Twitter en octobre dernier après la fin du tournage du prochain "Avengers".

Si l'aventure Marvel s'apprête à s'achever pour Chris Evans, l'acteur est quant à lui bien décidé à diversifier les rôles au cinéma. Il retrouvera Tom Holland, l'interprète du nouveau Spider-Man, dans le thriller dramatique "The Devil All the Time" d'Antonio Campos attendu courant 2020 aux Etats-Unis.