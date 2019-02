Chloe Grace Moretz à l'affiche d'un film sur la Seconde Guerre mondiale intitulé "Shadow in the Cloud"

Selon Variety, l'actrice, qui a joué dans "Hugo Cabret", "Sils Maria", "Suspiria" ou "Kick Ass", sera dirigée par la cinéaste Roseanne Liang dans un film intitulé "Shadow in the Cloud" avec la Seconde Guerre mondiale en arrière plan.

Le long-métrage, dont le script a été écrit par Max Landis ("Bright", "Chronicle"), sera proposé à la vente lors du marché du film européen à Berlin qui débutera le 8 février prochain. "Shadow in the Cloud" sera réalisé par Roseanne Liang dont le premier film, "My Wedding and Other Secrets", a été un succès dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, en 2011.

Chloe Grace Moretz incarnera la capitaine Maude Gardner qui embarque sur le bombardier américain B-17 Flying Fortress avec un mystérieux colis top secret. Alors qu'elle tente de se faire une place au sein de l'équipage masculin, ils devront faire face à une embuscade japonaise.

Le film sera produit par Brian Kavanaugh-Jones ("Midnight Special", "Sinister", "Insidious"), Fred Berger ("La La Land", "The Autopsy of Jane Doe"), Kelly McCormick ("Deadpool 2") et Tom Hern ("The Dark Horse", "Guns Akimbo").

Dernièrement, l'actrice est apparue dans le film "Suspiria". (Re)découvrez la bande-annonce :