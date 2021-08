"China Dream": entre la résistance des anciens, et l’optimisme des jeunes, le rêve chinois n’est-il pas qu’une utopie ?

La destruction de maisons et d’un héritage historique, au nom de la modernité, c’est ce que vivent les habitants de Datong en Chine.

Datong, située à l’ouest de Pékin dans la Province du Shanxi, subit une transformation révolutionnaire, qui implique la destruction des habitations des citoyens les plus âgés, qui perdent leur âme dans des relogements déshumanisés. D’immenses tours parachutées au milieu de nulle part, avec des codes d’accès, qui isolent cette population fragilisée par le déracinement.

Thomas Licata, et Hugo Brilmaker en ont été les témoins, et après un court métrage il y a trois ans, les deux belges ont réalisé "China Dream", un documentaire.

Thomas et Hugo nous emportent dans le quotidien de ces personnages, certains âgés et dans une forme de résistance, déterminés à préserver leur histoire, et les souvenirs de toute une vie.

Les plus jeunes eux, se laissent séduire par ce renouveau, pétris de l'espoir d’une vie meilleure et d’un avenir radieux. Mais à quel prix ? Une jeunesse et une insouciance écrasées sous le poids des études, 14 heures par jour, parce qu’il faut être le plus brillant. Ils y travaillent sans relâche, perfectionnant leur niveau d’Anglais, rusant au sein d’une concurrence acharnée, qui rend presque le projet utopique aujourd’hui.

Rencontre avec Thomas Licata et Hugo Brilmaker…

"China Dream", sort le mercredi 25 août. Avant première ce mardi 24 à 19 heures au cinéma Palace à Bruxelles