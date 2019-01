Charlotte Rampling rejoint Timothee Chalamet dans "Dune"

La célèbre actrice britannique, nommée aux Oscars pour "45 Years" en 2015, rejoint la distribution du prochain long-métrage de Denis Villeneuve qui proposera sa version du roman de science-fiction de Frank Herbert publié dans les années 60.

Charlotte Rampling donnera la réplique à Rebecca Ferguson ("Mission Impossible"), Timothee Chalamet, nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2018 pour son interprétation d'Elio dans "Call Me by Your Name", l'ancien catcheur Dave Bautista et Stellan Skarsgard ("Will Hunting", "Avengers", "Pirates des Caraïbes"), révèle le site Variety.

Après "Prisoners" et "Blade Runner 2049", Denis Villeneuve s'attaque à "Dune" qui raconte l'histoire complexe d'une famille noble déchue qui veut contrôler la planète déserte d'Arrakis et ce qu'elle produit, une drogue rare, alors qu'elle doit faire face à la trahison d'un empereur galactique.

Charlotte Rampling incarnera la Révérende Mère Mohiam, qui peut manipuler les émotions et deviner les intentions de chacun. Elle est plus connue pour avoir joué dans Red Sparrow avec Jennifer Lawrence ou dans la mini-série "London Spy".

Le tournage de "Dune" commencera au printemps à Budapest et en Jordanie.

Une première adaptation de "Dune" a vu le jour en 1984 grâce au cinéaste David Lynch :