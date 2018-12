Charlotte Rampling honorée au Festival de Berlin

L'actrice britannique recevra un Ours d'or d'honneur lors du 69e Festival international du film de Berlin qui se tiendra du 7 au 17 février prochain, ont annoncé les organisateurs ce lundi 17 décembre. La Berlinale rendra un bel hommage à la francophone Charlotte Rampling en projetant ses films les plus marquants.

Après l'Américain Willem Dafoe en 2018, le prestigieux festival de Berlin a choisi l'actrice Charlotte Rampling pour lui décerner son Ours d'or d'honneur, prix qui récompense l'ensemble de sa carrière.

Depuis ses débuts dans les années 1960, la Britannique a joué une centaine de rôles au cinéma et à la télévision. "Elle est une icône non conventionnelle et excitante du cinéma", a déclaré Dieter Kosslick, le directeur de la Berlinale.

Au festival de Berlin, Charlotte Rampling a déjà remporté l'Ours d'argent de la meilleure actrice pour sa performance dans "45 ans" en 2015. Neuf ans plus tôt, elle avait présidé le jury, rôle que tiendra en 2019 la Française Juliette Binoche.

Pour rendre hommage à la Britannique, Berlin projettera ses films les plus marquants, du long-métrage de Visconti "Les Damnés" (1969) à "Hannah" (2017) en passant par "Sous le sable" et "Swimming Pool" de François Ozon, "Stardust Memories" de Woody Allen, "Max, mon amour" de Nagisa Oshima, "Le Verdict" de Sydney Lumet ou "Vers le sud" de Laurent Cantet.