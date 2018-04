"Charles" : grandir trop vite

Un enfant qui endosse des responsabilités d’adulte quand sa mère ne peut le faire, le court métrage tout en délicatesse de Dominic Etienne Simard évoque la négligence.

Charles est un petit garçon doux et rêveur. A la maison, il prend soin de sa mère qui ne décolle jamais du canapé. Il fait le repas, la vaisselle, s’occupe de la toilette de sa génitrice, sans jamais rien dire et avec une affection sans faille. Charles aime sa mère de tout son coeur et reste toujours auprès d’elle. Quand il est à l’école, le garçon est comme en décalage avec les autres élèves, lui qui n’a pas de préoccupation de son âge, personne ne le comprend. Charles est rejeté et sans ami, il doit s’occuper seul de lui et ses moments pour lui, il les passe dans les toilettes de l’école. Là, il atteint son univers plein d’amphibiens, il se prélasse sur les rives d’une mare jusqu’à ce qu’on l’extirpe de son doux rêve.

Ce court métrage plein de poésie, de tendresse et de douceur vient s’entrechoquer avec un sujet difficile, celui de la négligence maternelle. Une mère qui a baissé les bras face à la maladie de l’obésité se laisse dépérir tandis que son petit garçon essaye de tout gérer. Mais il est trop jeune pour ça, il sera brisé à jamais. Pour s’en sortir, Charles s’échappe dans un autre univers, c’est sa porte de sortie, l’échappatoire qu’a trouvé son cerveau pour accepter la situation.

Produit par Les Films de l’Arlequin et réalisé par Dominic Etienne Simard, le court métrage français “Charles” est disponible sur Arte jusqu’au 27 octobre 2018.