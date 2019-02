Chadwick Boseman, héros du prochain film de Spike Lee pour Netflix

Après l'incroyable succès de "Black Panther" dans le monde entier, son interprète principal, Chadwick Boseman, va délaisser pour un temps les films de l'univers Marvel pour se consacrer à "Da 5 Bloods", le prochain long-métrage de Spike Lee après le succès international de "BlacKkKlansman" (2018).

"Da 5 Bloods" raconte l'histoire d'anciens combattants de la guerre du Vietnam qui reviennent dans la jungle pour retrouver leur innocence perdue et tenter de surmonter le traumatisme subi. Au casting, outre Chadwick Boseman, on retrouvera Delroy Lindo, un habitué des films de Spike Lee (notamment "Malcolm X") et Jean Reno, révèle le Hollywood Reporter.

Le scénario a été écrit par Lee et Kevin Wilmott d'après un script original de Danny Bilson et Paul DeMeo.

"Da 5 Bloods" sera le premier long-métrage de Spike Lee pour Netflix avec qui il collabore déjà dans l'adaptation en série télévisée de son film de 1986, "She's Gotta Have It" (traduit en français par "Nola Darling n'en fait qu'à sa tête").

"Da 5 Bloods" n'est pas le seul projet de Chadwick Boseman. Il tourne actuellement "17 Bridges", réalisé par Brian Kirk ("Luther", "Game of Thrones"). L'intrigue met en scène un détective du service de police de la ville de New York qui, après avoir été forcé à lancer une chasse à l'homme pour retrouver un meurtrier, devra se racheter. Il apparaîtra également en avril prochain dans "Avengers : Endgame" où il reprendra son rôle de T'Challa.