Chace Crawford donnera la réplique à Lily Collins dans le thriller "Inheritance"

L'acteur, devenu célèbre grâce à son interprétation de Nate Archibald dans Gossip Girl, vient d'intégrer le casting d'"Inheritance", un thriller indépendant réalisé par Vaughn Stein, révèle le Hollywood Reporter.

Le scénario, écrit par Matthew Kennedy, raconte l'histoire d'une jeune femme (Lily Collins, vue dans "L'Exception à la règle") dont le père, à la tête d'une famille politique puissante et aisée, décède. Il lègue à sa fille une enveloppe contenant des indications qui la conduisent à un homme emprisonné. Elle ouvre ainsi la porte à des secrets qui menacent de détruire plusieurs vies.

Chace Crawford incarnera le frère de Lily Collins.

Simon Pegg ("Mission impossible"), Connie Nielsen ("Gladiator"), et Patrick Warburton ("Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire") complètent la distribution d'"Inheritance" produit par Southpaw Entertainment.

En attendant de voir Chace Crawford dans ce nouveau projet, il sera à l'affiche de "The Boys" et du drame "Charlie Says".