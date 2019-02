César 2019 : Sept actrices en lice pour succéder à Jeanne Balibar

Nommée à deux reprises, lauréate par deux fois. Un sans fautes pour Elodie Bouchez qui aux César avec une troisième nomination grâce au drame "Pupille" de Jeanne Herry. Si l'actrice a décroché son premier César en tant que meilleure jeune espoir féminin en 1995 avec "Les Roseaux Sauvages" d'André Téchiné, c'est en 1999 qu'elle reçoit son premier et unique César de la meilleure actrice pour "La vie rêvé des anges" d'Erick Zonca qui lui avait également permis de remporter le prix Lumières de la meilleure actrice. Un trophée qu'elle a une nouvelle fois décroché en 2019 pour "Pupille".

Trois ans après "La Belle Saison" de Catherine Corsini, l'actrice belge retentera sa chance pour décrocher son premier César de la meilleure actrice. Déjà nommée à quatre reprises, dont deux fois en 2007 dans cette même catégorie, Cécile de France n'a jamais remporté ce trophée ultime du cinéma français. Pour l'instant, la Belge compte dans sa collection personnelle le César du meilleur espoir féminin, obtenu en 2003 avec "L'Auberge espagnole" et le César de la meilleure actrice dans un second rôle, décroché en 2006 avec sa suite "Les Poupées russes".

Pour sa deuxième participation aux César, Virginie Efira décroche deux nominations pour deux films différents. Elle sera en lice pour remporter le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche mais sera surtout confrontée à des pointures du cinéma français pour rafler son premier César de la meilleure actrice grâce à "Un amour impossible" de Catherine Corsini. En 2017, l'actrice franco-belge était déjà repartie bredouille malgré une première nomination pour le César de la meilleure actrice pour "Victoria" de Justine Triet.

Adèle Haene

Adèle Haenel incarne le lieutenant de police Yvonne Santi qui découvre que son défunt mari était un ripou dans "En liberté !" de Pierre Salvadori. - © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nommée pour : "En liberté !" de Pierre Salvadori

Âge : 30 ans

Parcours aux César : 6e nomination. 2 César

Prodige du cinéma française, à seulement 30 ans, Adèle Haene a déjà remporté deux César, en 2014 pour son second rôle dans "Suzanne" et l'année suivante pour sa prestation dans "Les Combattants". L'actrice est passée l'année dernière à côté du César pour son second rôle dans "120 battements par minute".