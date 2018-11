César 2019 : Lily-Rose Depp, Grégoire Ludig et Ahmed Sylla, les nouveaux espoirs du cinéma français

Déjà nommée en 2017 avec "Planetarium", Lily-Rose Depp est à nouveau dans la liste des jeunes comédiennes susceptibles de concourir en février prochain à la 44e cérémonie des César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Comme chaque année, le Comité "Révélations" de l'Académie des César dévoile sa liste de jeunes comédiennes et comédiens qui aidera les membres votants à choisir pour les prix du meilleur espoir féminin et du meilleur espoir masculin.

Cette année, cette liste comporte un total de 34 révélations, 17 femmes et autant d'hommes. Parmi eux, le Comité a sélectionné Lily-Rose Depp pour sa performance dans "L'Homme fidèle", Grégoire Ludig du Palmashow pour son rôle dans "Au poste !", William Lebghil pour "Première année", Jules Benchetrit pour "Au bout des doigts" ou Ahmed Sylla pour "Chacun pour tous".

Cette sélection, établie à titre indicatif, permet aux membres électeurs de l'Académie de les aider dans la désignation des dix finalistes qui prendront part à la compétition. Leurs noms seront dévoilés le 23 janvier lors de l'annonce des nominations pour l'ensemble des catégories.

La 44e cérémonie des César se déroulera le vendredi 22 février à la salle Pleyel à Paris. Retransmise sur Canal+ en clair, la soirée sera présentée par Kad Merad.

Lors de la précédente édition, les prix du meilleur espoir étaient revenus à Camélia Jordana ("Le brio") et Nahuel Perez Biscayart ("120 battements par minute").

Liste des actrices proposées pour le César 2019 du meilleur espoir féminin :

Souad Arsane dans À genoux les gars

Ophélie Bau dans Mektoub, my love : canto uno

Galatea Bellugi dans L'Apparition

Jehnny Beth dans Un amour impossible

Clémence Boisnard dans La Fête est finie

Inas Chanti dans À genoux les gars

Alexia Chardard dans Mektoub, my love : canto uno

Laëtitia Clément dans Luna

Jeanne Cohendy dans Marche ou crève

Lily-Rose Depp dans L'homme fidèle

Kenza Fortas dans Shéhérazade

Lou Luttiau dans Mektoub, my love : canto uno

Matilda Lutz dans Revenge

Sarah Perles dans Sofia

Camille Razat dans L'amour est une fête

Diane Rouxel dans Marche ou crève

Souheila Yacoub dans Climax

Liste des acteurs proposés pour le César 2019 du meilleur espoir masculin :

Idir Azougli dans Shéhérazade

Max Baissette de Malglaive dans Monsieur Je-sais-tout

Anthony Bajon dans La Prière

Jules Benchetrit dans Au bout des doigts

Shaïn Boumedine dans Mektoub, my love : canto uno

Amir El Kacem dans Abdel et la comtesse

Thomas Gioria dans Jusqu'à la garde

Sofian Khammes dans Le monde est à toi

Roman Kolinka dans Maya

William Lebghil dans Première année

Karim Leklou dans Le monde est à toi

Grégoire Ludig dans Au Poste !

Andranic Manet dans Mes Provinciales

Félix Maritaud dans Sauvage

Christophe Montenez dans Le Retour du Héros

Dylan Robert dans Shéhérazade

Ahmed Sylla dans Chacun pour tous