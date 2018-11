César 2019 : Les lycéens remettront leur propre prix

Pour la première fois dans l'histoire de la cérémonie des César, l'Académie et le ministère de l'Education s'associent pour mettre en place un nouveau prix, celui du César des Lycéens. Ce nouveau trophée ne sera pas remis lors de la cérémonie officielle mais le 13 mars prochain à la Sorbonne en compagnie du gagnant ou de la gagnante.

Les lycéens auront leur mot à dire lors de cette 44e cérémonie des César. Ils seront 2.000 élèves de terminale issus des lycées généraux, technologiques et professionnels, spécialement choisis par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, à attribuer le César des lycéens à l'un des sept films en lice pour le César du meilleur film. Les étudiants sélectionnés pourront voter au même moment que les membres de l'Académie, soit du 1er février jusqu'au 22 février 2019. Les films sélectionnés, dont la nomination sera annoncée le 23 janvier prochain, pourront être diffusés aux élèves avec l'accord de leur référent et du chef d'établissement.

Le lauréat du César des Lycées sera révélé le lundi 25 février par communiqué de presse. La cérémonie de remise aura lieu le mercredi 13 mars à la Sorbonne en compagnie du vainqueur qui verra son film projeté dans l'enceinte de l'université. Un débat entre les lycéens et le ou la lauréate se déroulera en amont de la projection.

Une décision qui s'inscrit dans la politique culturelle menée par le ministère afin d'initier les étudiants à l'éducation à l'image. Pour y participer, les classes intéressées peuvent s'inscrire dès à présent et ce avant le 15 décembre prochain. Entre 35 et 50 classes seront retenues afin de constituer le jury et seront révélées à la mi-janvier 2019.

La 44e cérémonie des César se tiendra quant à elle le 22 février prochain.