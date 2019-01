César 2019 : la liste complète des nommés

"Le Grand Bain" et "Jusqu'à la garde" dominent tous deux largement les nominations de la 44e cérémonie des César, dévoilées à la presse lors d'une conférence en présence du maître de cérémonie Kad Merad. Les films de Gilles Lellouche et de Xavier Legrand arrivent en tête avec dix nominations chacun. "En Liberté !" de Pierre Salvadori et "Les Frères Sisters" de Jacques Audiard suivent juste derrière avec neuf nominations.

C'est en présence de l'acteur français Kad Merad, le maître de cérémonie, que les nominations de cette 44e cérémonie des César ont été dévoilées ce matin, mercredi 23 janvier, lors d'une conférence de presse au célèbre restaurant Le Fouquet's à Paris. Cette année, "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche et "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand arrivent en tête de la compétition avec dix nominations chacun, suivis par "En liberté !" de Pierre Salvadori et "Les frères Sisters" de Jacques Audiard avec neuf citations, "La douleur" d'Emmanuel Finkiel avec huit nominations et "Pupille" avec sept.

Les lauréats se verront décerner leur César lors d'une soirée organisée le vendredi 22 février à la Salle Pleyel à Paris. Pour l'occasion, Robert Redford recevra un César d'Honneur en présence de la présidente des César 2019, Kristin Scott Thomas.

La liste complète des nommés à la 44e nuit des César :

Meilleur film

"La Douleur" de Emmanuel Finkiel

"En liberté !" de Pierre Salvadori

"Les Frères Sisters" de Jacques Audiard

"Le Grand bain" de Gilles Lellouche

"Guy" de Alex Lutz

"Jusqu'à la Garde" de Xavier Legrand

"Pupille" de Jeanne Herry

Meilleure réalisation

Emmanuel Finkiel pour "La Douleur"

Pierre Salvadori pour "En liberté !"

Jacques Audiard pour "Les Frères Sisters"

Gilles Lellouche pour "Le Grand bain"

Alex Lutz pour "Guy"

Xavier Legrand pour "Jusqu'à la Garde"

Jeanne Herry pour "Pupille"

Meilleur actrice

Élodie Bouchez dans "Pupille"

Cécile De France dans "Mademoiselle De Joncquières"

Léa Drucker dans "Jusqu'à la Garde"

Virginie Efira dans "Un Amour impossible"

Adèle Haenel dans "En liberté !"

Sandrine Kiberlain dans "Pupille"

Mélanie Thierry dans "La Douleur"

Meilleur acteur

Edouard Baer dans "Mademoiselle De Joncquières"

Romain Duris dans "Nos batailles"

Vincent Lacoste dans "Amanda"

Gilles Lellouche dans "Pupille"

Alex Lutz dans "Guy"

Pio Marmaï dans "En liberté !"

Denis Ménochet dans "Jusqu'à la Garde"

Meilleur actrice dans un second rôle

Isabelle Adjani dans "Le Monde est à toi"

Leïla Bekhti dans "Le Grand bain"

Virginie Efira dans "Le Grand bain"

Audrey Tautou dans "En liberté !"

Karin Viard dans "Les Chatouilles"

Meilleur acteur dans un second rôle

Jean-Hugues Anglade dans "Le Grand bain"

Damien Bonnard dans "En liberté !"

Clovis Cornillac dans "Les Chatouilles"

Philippe Katerine dans "Le Grand bain"

Denis Podalydès dans "Plaire, aimer et courir vite"

Meilleur espoir féminin

Ophélie Bau dans "Mektoub, My Love : Canto Uno"

Galatea Bellugi dans "L'apparition"

Jehnny Beth dans "Un amour impossible"

Lily-Rose Depp dans "L'homme fidèle"

Kenza Fortas dans "Shéhérazade"

Meilleur espoir masculin

Anthony Bajon dans "La Prière"

Thomas Gioria dans "Jusqu'à la Garde"

William Lebghil dans "Première année"

Karim Leklou dans "Le Monde est à toi"

Dylan Robert dans "Shéhérazade"

Meilleur scénario original

Pierre Salvadori, Benoît Graffin, Benjamin Charbit pour "En liberté !"

Gilles Lellouche, Ahmed Hamidi, Julien Lambroschini pour "Le Grand bain"

Alex Lutz, Anaïs Deban, Thibault Segouin pour "Guy"

Xavier Legrand pour "Jusqu'à la Garde"

Jeanne Herry pour "Pupille"

Meilleure adaptation

Andréa Bescond, Eric Métayer pour "Les Chatouilles"

Emmanuel Finkiel pour "La Douleur"

Jacques Audiard, Thomas Bidegain pour "Les Frères Sisters"

Emmanuel Mouret pour "Mademoiselle De Joncquières"

Catherine Corsini, Laurette Polmanss pour "Un amour impossible"

Meilleur premier film

"L'amour Flou" de Romane Bohringer et Philippe Rebbot

"Les Chatouilles" d'Andréa Bescond et Eric Métayer

"Jusqu'à La Garde" de Xavier Legrand

"Sauvage" de Camille Vidal-Naquet

"Shéhérazade" de Jean-Bernard Marlin

Meilleur film documentaire

"America" de Claus Drexel

"De Chaque Instant" de Nicolas Philibert

"Le Grand Bal" de Laetitia Carton

"Ni Juge, Ni Soumise" de Jean Libon, Yves Hinant

"Le Procès Contre Mandela Et Les Autres" de Nicolas Champeaux, Gilles Porte

Meilleur film étranger

"3 Billboards, Les Panneaux De La Vengeance" de McDonagh

"Capharnaüm" de Nadine Labaki

"Cold War" de Pawel Pawlikowski

"Girl" de Lukas Dhont

"Hannah" de Andrea Pallaoro

"Nos Batailles" rde Guillaume Senez

"Une Affaire De Famille" de Hirokazu Kore-Eda

Meilleur film d'animation

Longs métrages :

"Astérix - Le Secret De La Potion Magique" de Alexandre Astier, Louis Clichy

"Dilili à Paris"de Michel Ocelot

"Pachamama" de Juan Antin

Courts métrages :

"Au Coeur Des Ombres" de Alice Guimarães, Mónica Santos

"La Mort, Père Et Fils" de Denis Walgenwitz, Winshluss

"Raymonde Ou L'évasion Verticale" de Sarah Van Den Boom

"Vilaine Fille" de Ayce Kartal

Meilleure musique originale

Anton Sanko pour "Amanda"

Camille Bazbaz pour "En Liberté !"

Alexandre Desplat pour "Les Frères Sisters"

Vincent Blanchard, Romain Greffe pour "Guy"

Pascal Sangla pour "Pupille"

Grégoire Hetzel pour "Un Amour Impossible"

Meilleur court métrage

"Braguino" réalisé Par Clément Cogitore

"Les Indes Galantes" réalisé par Clément Cogitore

"Kapitalistis" réalisé par Pablo Muñoz Gomez

"Laissez-Moi Danser" réalisé par Valérie Leroy

"Les Petites Mains" réalisé par Rémi Allier

Meilleure photographie

Alexis Kavyrchine pour "La Douleur"

Benoît Debie pour "Les Frères Sisters"

Laurent Tangy pour "Le Grand Bain"

Nathalie Durand pour "Jusqu'à La Garde"

Laurent Desmet pour "Mademoiselle De Joncquières"

Meilleurs costumes

Anaïs Romand, Sergio Ballo pour "La Douleur"

Pierre-Yves Gayraud pour "L'empereur De Paris"

Miléna Canonero pour "Les Frères Sisters"

Pierre-Jean Larroque pour "Mademoiselle De Joncquières"

Anaïs Romand pour "Un Peuple Et Son Roi

Meilleurs décors

Pascal Le Guellec pour "La Douleur"

Emile Ghigo pour "L'empereur De Paris"

Michel Barthélémy pour "Les Frères Sisters"

David Faivre pour "Mademoiselle De Joncquières"

Thierry François pour "Un Peuple Et Son Roi"

Meilleur son

Antoine-Basile Mercier, David Vranken, Aline Gavroy pour "La Douleur"

Brigitte Taillandier, Valérie De Loof, Cyril Holtz pour "Les Frères Sisters"

Cédric Deloche, Gwennolé Le Borgne, Marc Doisne pour "Le Grand Bain"

Yves-Marie Omnès, Antoine Baudouin, Stéphane Thiébaut pour "Guy"

Julien Sicart, Julien Roig, Vincent Verdoux pour "Jusqu'à La Garde"

Meilleur montage

Valérie Deseine pour "Les Chatouilles"

Isabelle Devinck pour "En Liberté !"

Juliette Welfling pour "Les Frères Sisters"

Simon Jacquet pour "Le Grand Bain"

Yorgos Lamprinos pour "Jusqu'à La Garde"