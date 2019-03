"Celle que vous croyez": Safy Nebbou s'est approprié le coeur féminin

Claire la cinquantaine, quittée par son mari pour une plus jeune, traine un peu la patte côté sentiments. Il y a bien Ludo, mais le jeune amant est plus intéressé par un bon coup que par une relation suivie. Pour l'espionner Claire s'invente une identité de jeune fille sur un réseau, et rencontre Alex, plus sentimental et de plus en plus accroc à une voix et à une image. L'art du mensonge va créer des ravages dans le coeur d'Alex, et enfoncer Claire dans un dédoublement de personnalité vertigineux. Claire est incarnée par Juliette Binoche, Alex par François Civil. A leurs côtés Nicole Garcia et Guillaume Gouix.

Christine Pinchart a rencontré Safy Nebbou, le réalisateur...