"Ceci n'est pas un anniversaire" : un documentaire sur les 10 ans des Magritte du cinéma

À défaut de pouvoir proposer une cérémonie des Magritte en 2021, la RTBF invite les spectateurs à se plonger dans les 10 dernières années de cette grande messe du cinéma grâce à un documentaire inédit.



Voilà 10 ans que les Magritte du cinéma existent. Crise sanitaire oblige, l'Académie André Delvaux a dû annuler la cérémonie 2021. Mais cela ne signifie pas que les Magritte seront absents de vos écrans cette année : en guise de conclusion à cette semaine consacrée au cinéma belge et aux Magritte, la RTBF vous propose de plonger dans les dix dernières de cette cérémonie grâce au documentaire "Ceci n’est pas un anniversaire... les Magritte du Cinéma ont 10 ans !".



"C'est une manière de garder le lien entre les spectateurs et les Magritte à travers un documentaire divertissant" explique son réalisateur Olivier Monssens. Au programme : des entretiens, des images d'archives, un aperçu des coulisses, etc. "Ce sera une plongée dans ces 10 années, avec le meilleur, des moments improbables, des ratés, la tension, la joie, les polémiques. On va montrer le plus saillant de ces 10 éditions."



En parcourant les meilleurs moments des Magritte, le documentaire invite les spectateurs à se replonger dans leurs souvenirs des différentes cérémonies, mais s'adresse également à celles et à ceux qui ne l'ont jamais regardé. "Ça peut aussi donner envie à ceux qui n'ont jamais vu les Magritte de s'y intéresser pour l'année prochaine" souligne le réalisateur.



Pour l'occasion, il a puisé dans plusieurs archives, avec notamment des images émouvantes de Pierre Richard, Magritte d'honneur en 2015. Il a également réalisé des entretiens avec des personnalités du cinéma belge qui ont marqué de leur présence ces dix années des Magritte, comme Jaco Van Doermael, Guillaume Senez, Fabrizio Rongione, Charlie Dupont, Virgine Efira et bien d'autres.

«Ceci n’est pas un anniversaire... les Magritte du Cinéma ont 10 ans !» sera diffusé sur La Trois le dimanche 7 février à 22h10.