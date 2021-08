Ce cher Sonny Chiba

Décédé de la Covid-19, l’acteur Sonny Chiba avait révolutionné les films d’arts martiaux japonais en se battant à mains nues… à la chinoise. Vu entre autres dans "Kill Bill" et "Fast and Furious 3", il a aussi marqué de son style et de son caractère des séries télé et plus de 35 films. Dans les années 70, il en tournait parfois 3 par an !

La vengeance n’est jamais une ligne droite. C’est une forêt. On peut donc facilement s’y égarer, s’y perdre, oublier par où on est entré…

Cette réplique, elle est prononcée par Sonny Chiba dans "Kill Bill, volume 1" de Quentin Tarantino (2003). Elle résume bien toute la sagesse de l’homme mais aussi et surtout la violence (voire la brutalité) des rôles tenus par l’acteur japonais. Dans le diptyque emmené par Uma Thurman, Chiba incarnait Hattori Hanzo. Mais oui souvenez-vous, c’était ce samouraï et maître d’armes forgeron reconverti en cuisinier spécialiste du sushi bien tranché. Quand il était samouraï, Hanzo avait comme élève le fameux Bill à tuer. Puis il a juré de ne plus jamais forger de katana, ces "instruments de mort" comme il dit. Pourtant, quand Beatrix alias La Mariée alias Black Mamba (Uma donc) vient lui demander son aide, il se met à réaliser l’une des plus belles lames de sa vie, tellement tranchante qui si "Dieu se présentait en face d’elle, il serait coupé en deux !"

Grand fan de films d’arts martiaux, Quentin Tarantino ne pouvait que rendre hommage à Sonny Chiba en lui demandant d’incarner Hanzo. Il faut dire que Chiba a tellement donné pour le Cinéma japonais d’action. À une époque où au Japon, on ne réalisait que des films de sabre (comme "Les 7 samouraïs", "Zatoichi", "La forteresse cachée", etc) et on ne jurait que par eux (on appelle ça des chanbaras), Chiba est arrivé avec son charisme et sa force tout en proposant de se battre à mains nues (comme les Chinois). Une véritable révolution. Il faut dire aussi que l’acteur est un véritable athlète. Il aurait pu intégrer l’équipe olympique du Japon dans les années 50 si une vilaine blessure au dos ne l’avait pas tenu éloigné des tatamis. En attendant, Sonny Chiba a étudié les arts martiaux à l’Université des sciences du sport de Nippon en 1957. Après avoir obtenu sa ceinture noire premier degré en 1965, il recevra en 1984 son 4e dan. Mais ce n’est pas tout car Sonny sera encore ceinture noire de ninjutsu, de shorinji, de kempo, de judo, de kendo et de karaté goju-ryu.

3 images Véritable athlète, Sonny était aussi un excellent combattant © Droits réservés

Pour Sadao Maeda alias Sonny Chiba, tout commence en 1960 par un concours de nouveaux talents organisé par la maison de production Töei (les studios à l’origine de Godzilla entre autres). Grand gagnant de cette Recherche de la Nouvelle Star nippone (intitulée "New Face" ou "Nouveau visage" en français), Sonny commence sa carrière d’acteur à la télévision dans des séries policières comme "Key hunter". Dans les années 60, le Cinéma s’intéresse peu à lui-même si on peut le voir dans des films comme "L’invasion des hommes venus de Neptune" (un mixte entre film de super-héros et film de science-fiction) et "Le policier vagabond et la tragédie de la vallée rouge". Les années 70, par contre, sont bel et bien les siennes. Grand concurrent de Bruce Lee, Sonny Chiba devient la star de films à la violence ultra-stylisée comme "The Street Fighter" (rien à voir avec le jeu vidéo), "Autant en emporte mon nunchaku" (on ne rit pas), "Champion of Death" ou "Karate warriors". Dans l’excellent "Golgo 13, assignment Kowloon" (inspiré du non moins excellent manga éponyme), il incarne ce fameux Golgo 13, un tueur à gages aussi efficace qu’imprenable pour la police lancé sur les traces d’un yakuza. Sorte de James Bond mais en version génie du mal, dans ce rôle, non seulement il impose tout son charme mais aussi sa stature et une certaine froideur qui colle parfaitement au personnage.

Dans les années 80, il revient à la télévision et son nom apparaît au générique de la série "X-Or". Plus tard encore, le Cinéma américain le demande et ce sera, dans le désordre, "Kill Bill", "Fast and Furious 3" (l’épisode réalisé à Tokyo) et "Aigle de fer 3" de John Glen (plus connu pour avoir réalisé 5 James Bond comme "Rien que pour vos yeux") !

Véritable star incontestée du cinéma japonais, Sonny Chiba se faisait discret ces dernières années. Il est mort ce vendredi de complications liées au Covid-19. Il avait 82 ans. Ses proches et ses amis se souviennent de lui comme d’une personne humble, attentionnée et amicale, soit tout l’opposé des personnages violents merveilleusement bien incarnés sur grand écran.