Cate Shortland dirigera Scarlett Johansson dans "Black Widow"

Après Anna Boden à la réalisation de "Captain Marvel", une autre femme signera un film Marvel. Pour celui consacré au personnage de Black Widow, c'est Cate Shortland qui dirigera Scarlett Johansson dans le rôle-titre.

C'est désormais officiel. Longtemps pressentie comme favorite à la réalisation du Marvel, consacré à la Veuve Noire, Cate Shortland va bel et bien signer "Black Widow", confirme Variety. Elle décroche la direction du film après avoir été en compétition avec trois autres femmes, Kimberly Peirce, Amma Asante et Maggie Betts. Cate Shortland a tiré son épingle du jeu parmi 70 réalisateurs lors d'une rencontre réussie avec l'actrice principale Scarlett Johansson.

La réalisatrice de "The Berlin Syndrome" dirigera donc la star hollywoodienne qui interprète la super-héroïne Black Widow depuis maintenant huit ans. Prévue pour 2020, son aventure solo garde pour le moment tout son mystère quant aux détails du scénario. Rien indique encore si le long-métrage s'intéressera aux origines de son histoire ou à la suite de "Avengers : Infinity War". Jen Schaeffer signera le scénario tandis que Kevin Feige produira le film.

Depuis sa première apparition dans "Iron Man 2" en 2010, les fans de la Veuve Noire n'ont cessé de se mobiliser pour la réalisation de son propre film. "Black Widow" rejoint donc les projets mettant en avant les personnages féminins de l'univers Marvel. Sa collègue Brie Larson arrivera quant à elle dans la peau de "Captain Marvel" en mars prochain. Un long-métrage également dirigé par une femme puisque c'est Anna Boden qui a réalisé ce film très attendu.

Les super-héroïnes ont décidément la cote à Hollywood autant que les réalisatrices. Actuellement, Patty Jenkins signe la suite des aventures de "Wonder Woman" prévu pour le 30 octobre 2019 en France. Gal Gadot sera de retour dans "Wonder Woman 1984" et tentera de faire mieux que le premier volet. Sorti en 2017, "Wonder Woman" avait réalisé l'exploit de devenir le long-métrage réalisé par une femme ayant le mieux fonctionné au box-office, avec plus de 821 millions de dollars de recettes mondiales.