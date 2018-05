Cate Blanchett, Benicio del Toro, Léa Seydoux ou Virginie Ledoyen : un point sur les différents jurys à Cannes

De Cate Blanchett, à la tête du jury des longs métrages, à Sylvie Pialat qui présidera la Queer Palm, en passant par Benicio Del Toro au jury d'Un certain regard, voici un récapitulatif des différents jurys cannois qui remettront des prix du 8 au 19 mai prochains pendant la 71e édition du Festival.

Longs métrages :

- Cate Blanchett, actrice et productrice australienne (présidente du jury)

- Chang Chen, acteur chinois

- Ava DuVernay, réalisatrice, scénariste et productrice américaine

- Robert Guédiguian, réalisateur, scénariste et producteur français

- Khadja Nin, auteur, compositeur et interprète burundaise

- Léa Seydoux, actrice française

- Kristen Stewart, actrice américaine

- Denis Villeneuve, réalisateur et scénariste canadien

- Andrey Zvyagintsev, réalisateur et scénariste russe

Cinéfondation et courts métrages :

- Bertrand Bonello, réalisateur français (président du jury)

- Valeska Grisebach, réalisatrice, scénariste et productrice allemande

- Khalil Joreige, cinéaste et artiste libanais

- Alanté Kavaïté, réalisatrice et scénariste franco-lituanienne

- Ariane Labed, actrice française

Un certain regard :

- Benicio Del Toro, acteur portoricain (président du jury)

- Annemarie Jacir, réalisatrice et scénariste palestinienne

- Kantemir Balagov, réalisateur russe

- Virginie Ledoyen, actrice française

- Julie Huntsinger, directrice exécutive du Festival de Telluride (Etats-Unis)

Caméra d'Or :

- Ursula Meier, réalisatrice suisse (présidente du jury)

- Marie Amachoukeli, réalisatrice française

- Iris Brey, réalisatrice, écrivain, critique de cinéma franco-américaine

- Sylvain Fage, Président de Cinéphase, français

- Jeanne Lapoirie, directrice de la photographie française

- Arnaud et Jean-Marie Larrieu, réalisateurs et scénaristes français

Semaine de la critique :

- Joachim Trier, réalisateur et scénariste norvégien (président du jury)

- Nahuel Pérez Biscayart, acteur argentin

- Eva Sangiorgi, directrice du Festival de Vienne

- Chloë Sevigny, actrice et réalisatrice américaine

- Augustin Trapenard, journaliste français

Queer Palm :

- Sylvie Pialat, produtrice française (présidente de jury)

- Pepe Ruiloba, programmateur et coordinateur du prix Premio Maguey du Festival de Guadalajara au Mexique

- Dounia Sichov, actrice, productrice et monteuse française

- Moragn Simon, réalisateur français

- Boyd Van Hoeij, journaliste néerlandais