Casey Affleck, Dakota Johnson et Jason Segel réunis au cinéma dans "The Friend"

Le magazine Deadline rapporte que Casey Affleck, Dakota Johnson et Jason Segel partegeront l'affiche du premier film dramatique réalisé par Gabriela Cowperthwaite, "The Friend". Basée sur une histoire vraie, racontée dans un article de Esquire, le film racontera comment un ami a changé la vie d'un couple dont la femme était condamnée. Le tournage commencera le mois prochain en Alabama.

C'est un trio encore jamais vu auparavant qui débarquera au cinéma. Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Dakota Johnson ("Cinquante nuances de Grey") et Jason Segel ("How I Met Your Mother") se donneront la réplique dans le film dramatique "The Friend". Nommée pour son documentaire "Blackfish" au BAFTA en 2014, Gabriela Cowperthwaite signera son deuxième long-métrage de fiction. Le film devrait sortir courant 2020 au cinéma.

L'intrigue racontera l'incroyable histoire vraie de Nicole, jouée par Dakota Johnson, et de Matthew Teague, interprété par Casey Affleck, qui apprennent que Nicole n'a plus que six mois à vivre. Ils reçoivent alors le soutien inattendu de leur meilleur ami, incarné par Jason Segel, qui n'hésite pas à venir s'installer chez eux et mettre sa vie entre parenthèses pour aider le couple à traverser cette épreuve. Une dévotion qui va chambouler la vie de tous d'une façon encore plus profonde qu'ils ne pouvaient l'imaginer.

Brad Ingelsby s'est inspiré de l'article de Matthew Teague paru dans le magazine Esquire en mai 2015, intitulé "The Friend : Love Is Not a Big Enough Word" ("L'ami : L'amour n'est pas un mot assez fort") pour écrire le scénario. Ridley Scott en sera l'un des producteurs exécutifs aux côtés de l'auteur de l'article. Le tournage débutera le mois prochain dans la ville de Fairhope en Alabama (Etats-Unis), là où réside la famille de Matthew Teague.

Brad Ingelsby a récemment travaillé pour HBO avec la mini-série "Mare of Easttown" dans laquelle Kate Winslet tiendra le rôle principal. Créateur de ce programme, il en a également signé le scénario. Gavin O'Connor se chargera de la réalisation.

Plus connu pour avoir joué le rôle de Marshall Eriksen dans la série "How I Met Your Mother" de 2005 à 2014, Jason Segel poursuit sa carrière au cinéma. Il sera également à l'affiche de la série "Dispatches from Elsewhere", diffusée sur AMC. Casey Affleck présentera de son côté son premier long-métrage "Light of My Life" avec Elisabeth Moss au Festival de Berlin (7-17 février). Quant à Dakota Johnson, elle sera prochainement au casting de "The Peanut Butter Falcon", un film d'aventure avec Shia LaBeouf.

Dernièrement, l'actrice Dakota Johnson est apparue dans le film "Suspiria".