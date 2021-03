Cars ! Moteur ? Ça tourne depuis 15 ans

Sorti en salles le 14 mars 1996, le film d’animation "Cars" des studios Pixar est un véritable phénomène. Entre animisme et anthropomorphisme, Flash McQueen, son héros, se regarde tout aussi agréablement qu’il se porte en tee-shirt.

"Rapide, je suis rapide. Un vainqueur, quarante-deux perdants. J’en fais qu’une bouchée à mon petit-déjeuner des perdants. Oh, en parlant de petit-déjeuner, un bon p’tit dej' ça me ferait p’tet' du bien ? Non non non, concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen !"

Adepte de la méthode Coué, voilà comment Flash se prépare avant une course. Oui, Flash McQueen est une voiture ou plutôt un jeune bolide de course. Il n’a qu’un rêve, celui de devenir le premier rookie, le premier jeune pilote à remporter la célèbre Piston Cup. Il peut le faire car il est rapide. C’est sa principale qualité. Côté défauts, il est arrogant, égoïste, égocentrique et prétentieux. Un jour sur la route, entre deux courses, il se perd et se retrouve au milieu de nulle part à Radiator Springs, une ville qui n’est répertoriée sur aucune carte. Là, il fait la connaissance de Martin le dépanneur, Doc une légende des pistes poussiéreuses, Luigi qui n’aime que les Ferrari et Sally avec son tatouage au-dessus de la plaque arrière. Et si tout ce beau monde était la clé (de 12) pour apporter la maturité nécessaire à Flash McQueen et, enfin, devenir un grand champion ?