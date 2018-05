Carlos Casas à la Cinematek

Carlos Casas est un cinéaste espagnol né en 1974.

La Cinematek consacre un cycle à cet artiste dont les réalisations originales appartiennent à la fois au cinéma d’auteur et au genre du documentaire, car les films de Carlos Casas invitent à la contemplation et documentent le monde. Il signe notamment une trilogie consacrée à des lieux reculés de la planète où vivent des personnes dans la solitude la plus extrême. Solitude at the End of the World est situé en Terre de feu, en Patagonie. Le film brosse le portrait de trois hommes en immersion dans le lieu. Les côtes de la Mer de Béring en Sibérie est le décor du film Siberian Fieldworks. Une communauté de pêcheurs pratique la chasse à la baleine avec des techniques ancestrales. La mer d’Aral est un autre lieu de pêche improbable. Elle est aujourd’hui un lac d’eau salée au milieu des espaces désertiques entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Aral. Fishing in an invisible Sea fait entendre les voix de trois générations de pêcheurs.