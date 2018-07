"Captain Marvel" : le tournage est terminé

L'intrigue de "Captain Marvel" se déroule dans les années 90. Elle suit les aventures de Carol Danvers (Brie Larson) qui devient Captain Marvel alors que la Terre est au cœur d'un conflit intergalactique entre deux mondes extraterrestres.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, le long-métrage s'est offert d'autres noms prestigieux pour son casting comme Annette Benning ("Tout va bien ! The Kids Are All Right", "American Beauty"), Jude Law et Samuel L. Jackson.