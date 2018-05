Cannes et Hollywood, "je t'aime moi non plus"

La première du nouveau Star Wars, mais peu de stars américaines attendues sur le tapis rouge... Entre le Festival de Cannes et Hollywood, c'est toujours un peu "je t'aime, moi non plus", sur fond de concurrence grandissante des autres festivals et de course aux Oscars.

Pour la 71e édition (8-19 mai), sur les 21 films en lice pour la Palme d'or figurent seulement deux films américains: "BlacKKKlansman" de Spike Lee, produit par Universal, et "Under the Silver Lake" de David Robert Mitchell, par un producteur spécialisé dans le cinéma indépendant.

Pas de Xavier Dolan et son premier film hollywoodien "Ma vie avec John F. Donovan", reparti au montage, ou de Damien Chazelle ("La La Land") pour son biopic sur l'astronaute Neil Armstrong, avec Ryan Gosling. Des noms avancés par les parieurs avant la sélection.

"Je voulais l'envoyer à Cannes, et je l'ai fait. Mais certains développements de dernière minute nous ont fait penser que ce n'était pas l'endroit idéal", a confié Dolan au site spécialisé Indie Wire. "Nous avons décidé de le présenter ailleurs", a-t-il dit, sans dévoiler ses intentions."L'importance prise par la course aux Oscars n'aide pas Cannes", estime Andrew Pulver, journaliste au Guardian, alors que Cannes est bousculé par la montée en puissance des festivals de la rentrée comme Venise et Toronto. "Les grands noms du cinéma indépendant, qui veulent être dans la course aux Oscars, préfèrent une première en août ou en septembre, donc Venise plutôt que Cannes", souligne-t-il.