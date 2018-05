“Caffè sospeso” : le café comme lien social

Le film disponible dans le catalogue du géant américain du streaming vidéo raconte des destins liés par le café, entre Naples, New York et Buenos Aires.

Le “caffè sospeso” ou “café suspendu” est un concept né dans le pays du café, l’Italie et plus particulièrement dans la capitale de la Campanie, Naples. Le principe est simple : il s’agit de payer un café en plus que ce que l’on a consommé. Ce café payé à l’avance reste en suspens et est offert à quelqu’un dans le besoin, un inconnu qui reçoit un geste d’un anonyme donc. Cette tradition basée sur la solidarité se pratique un peu plus rarement désormais, elle a connu son heure de gloire durant la seconde guerre. Le concept a cependant trouvé une seconde jeunesse suite au mouvement des Indignés en France en 2013 avant de s’essouffler à nouveau puisqu’éloigné des pratiques françaises.