Maître incontesté et incontestable de l'horreur, l'écrivain américain ne cesse d'intéresser les cinéastes. Alors que "Castle Rock", série produite par J.J Abrams à partir de l'univers particulier de Stephen King, se dévoilera le 25 juillet sur Hulu, voici cinq de ces oeuvres, romans ou nouvelles, qui s'apprêtent à arriver au grand écran.

Ça 2 "Ça 2", "Docteur Sleep", "Charlie"... cinq adaptations de Stephen King à venir au cinéma - © Tous droits réservés Tirée du roman du même nom, la suite de "Ça" arrivera sur grand écran en septembre 2019. L'intrigue se déroule dans la petite ville de Derry et suit l'histoire de sept enfants terrorisés par un clown du nom de Grippe-sou. Le premier volet, signé par le réalisateur argentin Andrés Muschietti, suivait les aventures du "club des ratés" alors qu'ils étaient enfants. Le deuxième opus se déroulera quant à lui vingt-sept ans plus tard alors que les enfants, devenus adultes, devront une ultime fois affronter le clown tueur. Bill Skarsgard, Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy et Xavier Dolan participeront à cette suite.

Docteur Sleep "Ça 2", "Docteur Sleep", "Charlie"... cinq adaptations de Stephen King à venir au cinéma - © Tous droits réservés Dans cette suite de l'inoubliable "Shining", Ewan McGregor incarnera le fils de Jack Nicholson. L'acteur a été récemment recruté pour jouer Danny Torrance. Désormais adulte, Danny est tout de même toujours traumatisé par les événements qui se sont déroulés dans l'hôtel Overlook lorsqu'il avait sept ans. A présent infirmier, il aide ses patients à mourir, ce qui lui vaut le surnom de "Docteur Sleep". Alors qu'il essaye de lutter contre son alcoolisme, il retrouve ses capacités surnaturels. Rebecca Ferguson pourrait rejoindre le casting dirigé par le réalisateur Mike Flanagan, spécialiste de films d'horreur ("Ouija : les origines") qui a déjà signé l'adaptation de "Jessie" pour Netflix. "Docteur Sleep" devrait sortir en 2020.

Charlie "Ça 2", "Docteur Sleep", "Charlie"... cinq adaptations de Stephen King à venir au cinéma - © Tous droits réservés Publié en 1980, le roman qui mêle science-fiction et histoire fantastique fait partie des prochains projets des studios Universal et Blunhouse. A la tête de cette nouvelle adaptation, l'Allemand Fatih Akin signera la réalisation. L'histoire raconte la vie de la petite Charlie et de ses parents, capables de pouvoir surnaturels. Après la mort de sa mère, Charlie et son père vont devoir survivre. Un roman déjà adapté en 1984 avec une Drew Barrymore encore enfant dans le rôle principal.

Le croque-mitaine "Ça 2", "Docteur Sleep", "Charlie"... cinq adaptations de Stephen King à venir au cinéma - © Tous droits réservés Tirée du recueil de nouvelles "Danse macabre" (1978), cette histoire raconte la vie de Lester Billings, dont la mort de ses enfants est attribuée au croque-mitaine. Se sentant responsable, il décide d'aller consulter un psychiatre, le docteur Harper. Les scénaristes de "Sans un bruit", Scott Beck et Bryan Woods, signeront le scénario du film qui n'a pas de réalisateur attitré pour le moment.