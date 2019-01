"Ça 2", "Annabelle 3", "Us"... Les 5 films d'horreur à ne pas rater en 2019

Avec les suites de "Annabelle", "Ça" et "Happy Birthdead", la nouvelle histoire d'horreur "Brightburn - L'enfant du mal" et le retour de l'Oscarisé Jordan Peele avec le thriller "Us", voilà de quoi se faire peur tout au long de cette nouvelle année 2019.

Us

Jordan Peele, scénariste et réalisateur de l'Oscarisé "Get Out", signe un thriller angoissant avec Lupita Nyong'o et Elisabeth Moss. Alors qu'une famille est en route pour sa maison secondaire près de la plage, des amis les rejoignent pour se détendre. Avec le temps, la tranquillité devient suspecte jusqu'à l'arrivée d'autres invités non-désirés, ce qui déclenche de sombres événements.

De Jordan Peele avec Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Winston Duke

Sortie le 20 mars