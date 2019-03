C'est officiel, "Edge of Tomorrow" aura une suite

C'était une possibilité discutée depuis quelques mois et le réalisateur du premier film (2014), Doug Liman se montrait d'ailleurs tout à fait partant pour remettre ça. C'est désormais officiel, le film de science-fiction avec Tom Cruise et Emily Blunt aura sa suite.

"Invention of Lying" est le nom du scripte de ce second opus signé Matthew Robinson a fait savoir Warner Bros. Pour le moment, les deux comédiens stars du premier film n'ont pas encore donné leur accord mais les derniers bruits sont positifs quant à leur retour dans leurs rôles respectifs.

Le film sera produit par Erwin Stoff, Tom Lassally et Masi Oka. Doug Liman réalisera cette suite qu'il développera de concert avec son scénariste Matthew Robinson.

Le premier long métrage avait empoché 370,5 millions de dollars dans le monde en 2014 dont 100 aux seuls États-Unis. "Edge of Tomorrow" était basé sur le romain japonais "All You Need is Kill" de Hiroshi Sakurazaka (2004) dans lequel une grande partie de l'Europe était dévastée par une invasion extraterrestre.

Dans le film, Cruise campait un officier spécialisé dans les relations publiques sans aucune expérience du combat mais qui se retrouvait malgré tout au front et en première ligne. Un fantassin de fortune appelé jour après jour à revivre le jour de sa mort et qui trouvait dans le personnage d'Emily Blunt un mentor.