C’est officiel, Denis Villeneuve réalisera la seconde partie de "Dune"

Après le succès de la première partie du film "Dune" , des bruits laissaient présager qu'il y aurait une suite. La nouvelle vient d'être officialisée par Legendary Pictures, la société de production derrière le film, qui a confirmé que Denis Villeneuve réalisera la seconde partie de l’adaptation du livre de Frank Herbert.

" Je viens d’apprendre de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune : Part Two ", a affirmé Denis Villeneuve auprès du média. " C’était un de mes rêves d’adapter le Dune de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros d’avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début. "

Il semblerait que la sortie du film soit prévue aux Etats-Unis aux alentours du 20 octobre 2023. Cette nouvelle est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les fans qui sont restés sur leur faim étant donné qu'ils n'ont eu accès qu'à la moitié de l'histoire. Cette suite sera également l'occasion de revoir Zendaya, dont les apparitions à l'écran dans "Dune Part One" ont parfois été jugées trop furtives.

Selon les informations, la majeure partie du casting devrait être de retour.Timothée Chalamet, qui incarne le héros du film Paul Atréides, s’est réjoui de la nouvelle en la relayant via son compte Instagram