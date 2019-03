"C'est ça l'amour", Bouli Lanners en toute intimité

"C’est ça l’amour", c’est le second long métrage de Claire Burger, après Party Girl. Et elle a choisi Bouli Lanners comme acteur principal et professionnel, pour jouer Mario, les deux filles étant interprétées par de belles débutantes. C’est un film intime, l’histoire d’un homme abandonné par sa femme. Désabusé, au bout. Qui consacre toute son énergie à l’éducation de ses deux filles, une jeune ado et une très jeune adulte. Une femme qui a choisi de refaire sa vie, mais qui n’a peut-être pas été très honnête avec son mari.

Christine Pinchart a rencontré Bouli Lanners...

Bouli nous offre son plus beau rôle, bouleversant de tendresse et d'émotion.