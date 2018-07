"Burning Secret" : bientôt un film posthume pour Kubrick ?

Un scénario co-écrit par le réalisateur d’Orange Mécanique vient d’être retrouvé par un professeur d’université gallois.

Il avait été perdu depuis près de 60 ans, le scénario de Burning Secret, une adaptation de la nouvelle de l’écrivain autrichien Stefan Zweig (1911) vient d’être retrouvé par Nathan Abrams, nous apprend le Guardian. Le professeur d’études filmique à l’Université de Bangor est un expert de la filmographie de Stanley Kubrick et alors qu’il faisait des recherches chez le fils d’un ancien collaborateur du cinéaste, Abrams a mis la main sur le scénario. Celui-ci a été écrit Stanley Kubrick et Calder Willingham en 1956, le projet a été abandonné sûrement à cause du caractère sensible du sujet. L’histoire fait penser à celle de Lolita de Vladimir Nabokov. Afin de soigner son asthme, Eddie, 12 ans (prénommé Edgar dans la nouvelle originale) est emmené en cure à la montagne. Il se retrouve avec sa mère dans un hôtel de haut standing, où il rencontre un riche homme séducteur de qui il devient proche. Eddie tombe totalement sous le charme de ce baron fort et viril, qui le laisse espérer à une histoire pour pouvoir se rapprocher de sa mère. Eddie les surprend sur le point de s’embrasser et comprend la duperie.

Depuis l’écriture du scénario en 1956, Burning Secret a déjà été adapté au cinéma par Andrew Birkin en 1989 (il a même obtenu un prix à Bruxelles). Il n’est pas cependant écarté que le scénario du réalisateur d’Eyes Wide Shut soit ré-utilisé pour porter une seconde fois à l’écran le drame. Le professeur Nathan Abrams pense même que Darren Aronofsky serait l’héritier parfait pour reprendre à son compte ce Burning Secret. Affaire à suivre.