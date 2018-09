"Bumblebee" : le spin-off de "Transformers" se dévoile dans une première bande-annonce

Paramount Pictures a révélé ce lundi sur Youtube le trailer du film réalisé par Travis Knight ("Kubo et l'Armure magique") sur les origines de l'Autobot Bumblebee, l'un des personnages principaux de la saga "Transformers".L'action de "Bumblebee" se déroule en 1987, vingt ans avant les évènements de "Transformers", le premier film de la franchise. Le long-métrage met en scène Hailee Steinfeld, révélée par "True Grit" des frères Coen. Elle incarne Charlie Watson, une jeune femme qui découvre une Volkswagen Coccinelle jaune qui se révèle être un Autobot nommé Bumblebee. Charlie et Bumblebee développeront bientôt des liens d'amitié forts et se jureront de se protéger quoiqu'il arrive, notamment contre l'agent Burns (John Cena) et son armée.