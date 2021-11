Bruxelles : La 20e édition du Pink Screens Festival a commencé

Après une année atypique et rude pour la culture, le festival Pink Screens fait son retour, en chair et en os, pour sa vingtième édition. Cet événement cinématographique qui explore la pluralité des identités de genre et sexualité se tiendra du 11 au 20 novembre au cinéma Nova à Bruxelles, mais aussi au cinéma Aventure, cinéma Galeries, au Beursschouwburg et cinéma Palace.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue le 6 novembre 2021 à Varsovie, en Pologne, pour protester contre les lois strictes sur l'avortement à la suite du décès d'une femme de 30 ans connue sous le nom d'"Iza". © STR/NurPhoto

Un volet particulier sera notamment consacré à l’Europe de l’Est où, dans certains pays, les droits des femmes et de certaines minorités sont mis à mal. "Dans cette Europe décriée, on y voit naître des poches de résistance, des soupapes de liberté. C’est de là que nous est venue l’envie de vous proposer ce focus "Et à l’Est, rien de nouveau ?". On y voit des artistes, des militants, des citoyens qui s’expriment et revendiquent haut et fort leur droit à la liberté d’être, à la liberté d’expression", expliquent les organisateurs.