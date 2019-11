Brussels Virtual Week x Are you series ? : 4 films immersifs fascinants à découvrir

Le festival Are you series de BOZAR s’associe à la Brussels Virtual Week de Stereopsia pour proposer aux spectateurs une expérience unique avec 4 des plus belles œuvres VR de l’année. Ça se passe du 11 au 16 décembre.

La réalité virtuelle n’est pas une technologie si jeune, puisqu’elle est née dans les années 60 et sera développée plus tard par l’armée américaine et la Nasa. Depuis les années 80, la VR a surtout été testée par les concepteurs de jeux vidéo (notamment Nintendo) et a connu quelques échecs commerciaux. Le vrai essor auprès du grand public est en fait très récent, puisqu’il correspond au lancement du projet YouTube VR, la plateforme immersive qui a vu le jour en 2015. Depuis, c’est tout un secteur qui se développe à vitesse grand V avec l’émergence de véritables œuvres. Aujourd’hui, il n’y a plus seulement l’aspect technologique qui compte, le scénario est également de plus en plus travaillé.

De grands festivals cinématographiques proposent désormais des récompenses aux films en réalité virtuelle, proposent des expériences, contribuant à la mise en valeur d’un champ en perpétuelle progression et totalement fascinant. Le festival bruxellois Are you series ? accueille pour la première fois la Brussels Virtual Week de Stereopsia pour mettre en lumière quatre œuvres parmi ce qu’il se fait de mieux en VR.