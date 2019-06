Brussels International Film Festival 2e édition : remportez des des pass et des places pour l'ouverture

Du 20 au 29 juin prochains, Bruxelles reçoit le BRIFF et la planète cinéma dans ce qu’elle a de plus éclectique.

En accueillant Emilie Dequenne et Bouli Lanners, elle rend d’abord un vibrant hommage à deux incommensurables talents du Septième Art belge. Et souligne la grande forme de notre petit pays en la matière.

En invitant l’"Artist" Hazanavicius, elle prouve ensuite que l’Europe va bien. Très bien, même. Et qu’elle est reconnue extra-muros pour son audace et sa créativité, comme en témoigne la sélection de films retenus par la Directors’ Week.

En proposant une compétition internationale, elle installe une section sans frontière et, par la même occasion, offre au plus célèbre lieutenant de New York de faire un crochet rétrospectif par son festival. Une merveilleuse tribune d’expression pour le maître Ferrara , chantre du cinéma américain disruptif…

Avec la complicité du Brussels International Film Festival, Bruxelles sort donc son jeu de cartes blanches pour la deuxième fois. Fidèle à son image de ville ouverte et multiculturelle, elle donne, cette année encore, la parole à tout le monde et à tous les genres qu’affectionne le grand écran. Avec tolérance et respect dans les rôles principaux.