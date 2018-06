BRIFF : “Manuel” ou la fabrique des machos

Le premier long métrage de fiction du réalisateur italien Dario Albertini brosse le portrait de Manuel, un jeune homme de 18 ans tiraillé entre son devoir et son envie de liberté. Une grosse déception.

C’est en tournant un documentaire sur les foyers pour enfants que Dario Albertini a eu l’idée de son film. Alors qu’il s’apprêtait à aborder la manière dont ces jeunes devaient se construire sans la structure, la façon dont ils étaient livrés à eux-mêmes sans les éducateurs et les autres enfants, le documentariste a eu une idée. Il savait exactement ce qu’il voulait raconter, alors au lieu de trafiquer la réalité il a choisi de raconter celle qu’il percevait, sans les contraintes du documentaire.

Quand sa mère a été condamnée à la prison, Manuel, 13 ans à l’époque, a été envoyé dans un foyer. Entouré d’autres enfants des rues, des jeunes abandonnés ou orphelins, il s’est construit une identité. Manuel est un jeune garçon calme et rassurant, mature, il est un grand frère de substitution idéal sur lequel comptent les éducateurs du foyer. Tout bascule pour lui à sa majorité, qui coïncide avec la possibilité pour sa mère de demander une liberté conditionnelle qui est aussi synonyme de grande responsabilité pour son fils. Il va devoir prouver qu’il peut s’occuper de sa mère, assignée à résidence. Il va surtout devoir mettre sa propre vie de côté durant deux années, alors qu’il vient de retrouver sa liberté. Quand un ami à lui, un ancien du foyer lui propose de partir en Croatie pour travailler dans le milieu de la nuit, Manuel est chamboulé. Il n’est pas maître de son destin, il ne l’a en fait jamais été…

Le comédien Andrea Lattanzi dans le rôle de Manuel a été récompensé au “Festival Premiers Plans d’Angers” cette année. Si sa juste interprétation est une force majeure pour le film, c’est à peu près le seul point positif. Le long métrage aborde un sujet puissant et avec un potentiel cinématographique certain mais “Manuel” est rempli de clichés, emprunt de machisme ambiant, de bons sentiments et d’une prévisibilité alarmante. Dans le film, toutes les femmes sont peintes comme des “hystériques”, des castratrices ou des prostituées, les hommes et la religion servent à éduquer le jeune homme, les symboles sont nombreux. On est perdu dans les intentions du réalisateur : a t-il voulu faire un récit d’apprentissage ultra-machiste et cliché ou une critique de la société patriarcale italienne ? Le doute est permis.

Le long métrage concourt dans la compétition internationale du BRIFF.