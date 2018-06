BRIFF : "Les filles d'Avril", le trouble familial

Récompensé par le prix du jury à Cannes dans la sélection Un Certain Regard, "Les filles d'Avril" de Michel Franco a été projeté à Bruxelles dans la compétition internationale du BRIFF.



Le film nous amène au Mexique, dans une maison en bord de plage. Loin de leur mère, Clara et Valeria mènent un quotidien tranquille en compagnie du petit ami de cette dernière, Matteo. Le jeune couple de 17 ans copule à tout va, le trio fait occasionnellement la fête ; un tableau assez classique d'une jeunesse hédoniste donc, à ceci près que Matteo et Valeria attendent un enfant, et entendent bien le garder. Quelque peu dépassés par les responsabilités, ils accueillent avec un certain soulagement l'arrivée d'Avril, la mère de Valeria, qui se révèle d'une grande aide à la naissance de l'enfant. Trop peut-être : la dynamique familiale se brouille, prenant une direction aussi étrange qu'inattendue.