BRIFF : “La Grand-Messe”, fidèles au poste

Samedi soir en avant-première était diffusé le long métrage belge “La Grand-Messe”, un reportage touchant sur les spectateurs du Tour de France.

Col d’Izoard, 2360 mètres, quelques jours avant le passage des coureurs du Tour de France, des camping cars s’installent pour être aux premières loges. Chaque année, les habitués de la grand-messe se garent à un tournant stratégique pour voir leurs sportifs préférés mouliner du braquet et avaler la côte. Une fois la place de rêve trouvée, les fanatiques de la grande boucle doivent patienter plusieurs jours et tuer le temps entre balade en altitude, télévision et apéritif. Des liens se créent avec les voisins, des confidences s’échangent entre deux verres de pastis et un saucisson. Et puis c’est enfin l’étape tant attendue, le moment pour lequel tout le monde s’est préparé depuis une semaine et qui ne dure que quelques minutes. Jojo et les autres vont-ils passer à la télévision ? Vont-ils réussir à filmer le passage du peloton et du maillot jaune ? Tous les ans c’est la même chose et à la fin c’est la fierté, “encore un Tour” auxquels ils ont participé.