Quelque part, à notre époque entre la Californie et la Belgique, Dago Cassandra vient de sortir de prison et semble prêt à en découdre. Ce vieux brisquard affublé d’un costume bleu de minuit a passé 15 années derrière les barreaux à cogiter sur une vengeance et à bucher sur le sacro-saint bouquin. Dago ou les-Quatre-Cavaliers-de-l’Apocalypse se donne pour mission divine de tuer la demi-douzaine d’apôtres de Lucifer, ceux-là même qui représentent la pyramide du pouvoir. Les banquiers, les avocats, les traders, tous y passent sous les riffs de tronçonneuse et la rage de notre héros. Mais au fur et à mesure que Dago s’approche du boss de fin, sa folie devient de plus en plus palpable.

BRIFF : “Doubleplusungood”, de suie et de goudron - © Tous droits réservés

Mélange de sang, de sueur, de suie et de goudron, le film navigue sur les terrains vagues du cinéma bis, du film noir, du giallo, et règle son compte au système de façon frontale et sanglante. Dans une esthétique pelliculée pleine d’aspérités, Marco Laguna a truffé son oeuvre de références (un peu trop) tant cinématographiques, littéraires, politiques, musicales, détournant les codes, les embrassant. C’est un peu comme s’il avait peur de ne plus jamais refaire de film et qu’il avait voulu se faire plaisir, rendre hommage à tous ceux qui ont fait sa culture et ce qu’il est. Wild Dee, qui a co-écrit l’objet, incarne un héros vraiment méchant au charisme dégoulinant et à l’attitude vieille Amérique, à la fois ringard et magnifique. Pas étonnant que Laguna ait voulu attendre son acteur principal pour faire le film. C’est un long métrage finalement très personnel, très inclassable que ce “Doubleplusungood”, qui avait déjà été diffusé en Belgique en 2017 à Flagey. Si il possède les défauts des genres dont il se réclame, il a le mérite de sortir de la ligne, de proposer un chemin alternatif, un autre regard. Un vrai film local et artisanal de circuit court.

"Doubleplusungood" de Marco Laguna était diffusé les 25 et 26 juin dans le cadre de la compétition nationale du BRIFF.