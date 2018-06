BRIFF : "Directions", désespoir bulgare

Présenté en compétition internationale au BRIFF, "Directions" est une comédie noire bulgare qui fait état d'une société gangrénée par le désespoir.



Le film s'ouvre sur un taximan propriétaire d’une petite entreprise qui, voyant les pressions financières s'accumuler sur sa personne, tue un banquier, avant de se suicider. Alors que le débat sur les raisons de cet acte fait rage sur les ondes radio, cinq chauffeurs de taxi parcourent les rues de la capitale bulgare Sofia pendant la nuit, rencontrant une faune nocturne rocambolesque, faite d'amants secrets, de jeunes fêtards, de personnes suicidaires et d'hommes d'affaires empressés.



Découpant son film en une série de vignettes, le cinéaste Stephan Komandarev opère une radiographie de la société bulgare, et offre un constat pour le moins désespéré sur l'état de celle-ci. Comme le déclare un personnage particulièrement dégoûté par la situation, "Dieu a abandonné ce pays, et avec lui un tiers de sa population". Sur les sièges des taxis, les disputes fusent, le plus souvent autour de questions d'argent et de pouvoir. La misère humaine est grande, et le cinéaste ne joue pas sur la subtilité pour nous le faire comprendre.



Le trait de ces contes cruels est grinçant, et une solide dose d’humour noir est nécessaire pour les apprécier. Mais il n'est pas toujours facile d'en rire, le film étant plus sombre qu'il n'est drôle. Jouant sur un cynisme et un nihilisme outranciers, "Directions" n'évite pas dans ses démonstrations politiques les clichés ou les situations faciles. Mais il y a une certaine urgence dans ce cinéma filmé caméra à l'épaule : celui de crier un désespoir, de faire état d'un mal-être et de proposer un constat social, économique, religieux et humain d'une société qui prend à la gorge ses habitants.