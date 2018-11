Bradley Cooper, bientôt honoré par le festival de Palm Springs

La star, nommé à trois reprises aux Oscars, a été choisi par l'organisation de ce festival de cinéma pour recevoir le prix du réalisateur de l'année. Bradley Cooper a co-écrit, produit, dirigé et joué dans une nouvelle adaptation de "A Star is born". Le film original était sorti en 1937 et avait été fait par William A. Wellman.

Du jeudi 3 au lundi 14 janvier 2019 se tiendra la trentième édition du festival international du film de Palm Springs en Californie. Bradley Cooper sera récompensé pour son travail sur "A Star is born" qui a réuni plus de 1,5 millions de spectateurs en France. Il succède à des cinéastes prestigieux comme Stephen Daldry, Alejandro G. Inarritu, Steve McQueen, Alexander Payne, Sean Penn, Jason Reitman, David O. Russell et Robert Zemeckis.

"Bradley Cooper a frappé fort pour son premier film, a réagi le directeur du festival Harold Matzner ce mercredi dans un communiqué. Il filme des performances authentiques dans ce long-métrage émouvant où le public s'identifie aux personnages".

Pour rappel, "A Star is born" raconte l'histoire d'une ancienne star de la chanson (Bradley Cooper) qui aide une artiste prometteuse (Lady Gaga) à devenir célèbre alors qu'il lutte contre ses démons intérieurs.

Outre Bradley Cooper, le festival international du film de Palm Springs honorera Glenn Close ("The Wife"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me? ") et Alfonso Cuaron ("Roma").