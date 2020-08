Bozar Open Air mise sur un été indien culturel à Bruxelles à partir du 5 septembre

Bozar Open Air, une manifestation culturelle multidisciplinaire et gratuite, propose, pour sa troisième édition du 5 septembre au 18 octobre, de vivre l'été indien dans un espace en plein air à Bruxelles, la structure "Horta Horizons" de l'architecte-paysagiste Bas Smets, établie rue Baron Horta.

L'accent sera mis sur le cinéma d'auteur avec des projections à l'extérieur, sans pour autant négliger l'installation, le théâtre, la danse, les concerts, les arts créatifs et participatifs, les débats et conférences, mais aussi des DJ sets, soit des activités qui "répondent toutes à des exigences de qualité, de diversité et d'inclusivité". Le tout sera agrémenté d'une guinguette où il sera possible de se restaurer.

Les organisateurs de ce projet urbain entendent "porter un acte de résistance et de solidarité pour un secteur culturel fragilisé par la crise sanitaire".

L'événement débutera le 5 septembre à 15h00 sur le toit de la terrasse "Errera", côté rue Royale, avec des concerts donnés par le violoniste Renaud Crols entouré de quelques amis musiciens.

Par ailleurs, les heureux élus appelés à suivre cette prestation musicale pourront bénéficier d'une vue imprenable sur Bruxelles et le Palais royal.

Le cinéma d'auteur sera, lui aussi, l'honneur, avec des séances du 5 au 14 septembre qui débuteront à 20h30. Parmi les titres présentés: "Toto le Héros" de Jaco Van Dormael, le classique "Daens" de Stijn Coninx, "Keith Haring; The Street Art Boy" du Britannique Ben Anthony, le film tchèque "Old Timers" de Martin Dusek et Ondrez Provaznik, "Domestique" du réalisateur tchèque Adam Sedlak...

Les événements sont gratuits sous réserve de réservation.

Les informations et réservations sont disponibles par téléphone au 02/507.82.00 et sur le site bozar.be.