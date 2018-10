Box-office mondial : "Venom" dévore la concurrence

Sans surprise, Tom Hardy sous les traits de "Venom" survole largement la compétition. Le film réalisé par Ruben Fleischer arrive en tête du box-office international devant le premier long-métrage signé par Bradley Cooper et le thriller chinois "Project Gutenberg", respectivement en deuxième et troisième position du classement.

Avec "Venom", Tom Hardy ne laisse aucune chance aux autres films du box-office. L'ennemi de Spider-Man s'impose avec plus de 205 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d'exploitation, selon les chiffres de comScore.

Un succès pour les studios Sony, qui réalisent ainsi le meilleur lancement d'un film au mois d'octobre avec plus de 80 millions de dollars engrangés sur le sol américain. Mené par le Britannique et l'actrice américaine Michelle Williams, "Venom", réalisé par Ruben Fleischer, dépasse largement le film de Bradley Cooper, "A Star Is Born", dans lequel ce dernier tient l'un des rôles principaux avec Lady Gaga.

Le premier film de Bradley Cooper décroche tout de même la deuxième place du classement avec plus de 55 millions de dollars rassemblés ce week-end. Sorti le 3 octobre dernier en France, le film a attiré 46.023 personnes dans les salles obscures pour son premier jour.

Le film chinois "Project Gutenberg" arrive avec surprise en troisième place. Le thriller réalisé par Felix Chong, avec l'acteur Chow Yun-Fat ("Tigre et Dragon") au casting, enregistre 38 millions de dollars de recettes au box-office international ce week-end. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la France.

Top 10 du box-office monde (en millions de dollars)

01. Venom - 205.2

02. A Star Is Born - 55.2

03. Project Gutenberg - 38

04. Yéti & Compagnie -26.6

05. Shadow - 17.9

06. Night School - 15.6

07. Hello, Mrs. Money - 15.6

08. Johnny English contre-attaque - 14.1

09. La Prophétie de l'Horloge - 12.9

10. La Nonne - 9.8



AFP