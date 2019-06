Box-office mondial : "Toy Story 4" s'envole au sommet

Toy Story 4 | Bande-annonce VOST | Disney BE - 12/06/2019 Préparez-vous à prendre la route ! Regardez la nouvelle bande-annonce de Toy Story 4, dès le 26 juin au cinéma. Woody et les autres jouets sont de retour pour une toute nouvelle aventure dans “Toy Story 4 », accueillant de nouveaux amis dans la chambre de Bonnie, y compris un nouveau jouet pas très coopératif, nommé Forky. « Comme la plupart des gens, je pensais que Toy Story 3 était la fin de l’histoire », nous dit le réalisateur Josh Cooley. « Et c’était effectivement la fin de l’histoire de Woody avec Andy. Mais comme dans la vie, chaque fin est un nouveau commencement. Woody dans une nouvelle chambre, avec de nouveaux jouets, et un nouvel enfant, est quelque chose que nous n’avons encore jamais vu. Et se demander à quoi cela ressemblerait a constitué le début d’une histoire amusante, qui valait la peine d’être explorée. » Mais Forky insiste sur le fait qu’il n’est PAS un jouet. Couvert transformé en projet bricolage, Forky est persuadé de ne pas avoir sa place dans la chambre de Bonnie. Malheureusement, chaque fois qu’il essaye de s’enfuir, quelqu’un le ramène à cette aventure dont il se passerait volontiers. « Le monde de Toy Story est construit sur l’idée que chaque chose dans le monde a un but, » dit Cooley. « Le but d’un jouet c’est d’être là pour son enfant. Mais qu’en est-il des jouets fabriqués à partir d’autres objets ? Forky est un jouet que Bonnie a fabriqué avec un couvert jetable, et il est face à une crise. Il veut remplir son destin de couvert, mais il se retrouve avec une nouvelle carrière de jouet. » Ne manquez pas les nouvelles bandes-annonces des films Disney: http://dis.ne/60508kfhu. La chaîne de Disney Belgique sur YouTube est la base des vidéos Disney en Belgique francophone, avec les meilleurs films Disney•Pixar, TV et contenus des jeux vidés avec tous les personnages que vous connaissez et aimez. Abonnez-vous pour être l'un des premiers à voir les bandes-annonces Disney, des interviews exclusives et des vidéos inédites: http://bit.ly/SAbonnerWaltDisneyBe Retrouvez toute l'actualité de Disney•Pixar sur : - sur Facebook : http://dis.ne/60528kfhr - sur Twitter : http://dis.ne/60538kfhT - sur le site officiel : http://dis.ne/60548kfhp - sur Instagram: http://dis.ne/60558kfhV