Box-office mondial :"Toy Story 4" mène toujours le jeu

Le film d'animation des studios Pixar conserve sa place de numéro un du classement mondial pour la deuxième semaine consécutive. "Toy Story 4" reste devant le nouveau "Spider-Man : Far From Home" avec Tom Holland, tout juste sorti en Chine et le film d'horreur "Annabelle : La Maison du mal", qui signe la suite de l'univers "Conjuring".

Presque dix ans après son dernier film, la saga "Toy Story" fait toujours recette. "Toy Story 4", le quatrième volet des aventures du shérif Woody et de Buzz l'Eclair, se maintient en tête du box-office mondial. Le film d'animation a rapporté plus de 138.5 millions de dollars supplémentaires pour son deuxième week-end au cinéma. Il cumule à présent plus de 496 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie aux Etats-Unis le vendredi 21 juin dernier.

Sorti en Chine, "Spider-Man : Far From Home" se place directement sur la deuxième marche du podium. L'homme-araignée incarné par Tom Holland revient deux ans après "Spider-Man : Homecoming" et empoche 111 millions de recettes alors qu'il sortira sur les écrans américains ce mardi 2 juillet et le lendemain en France. "Spider-Man : Far From Home" détrône "Aladdin" qui tenait la deuxième place depuis quatre semaines. Le remake du classique de Disney descend à la quatrième place, derrière "Anabelle : La Maison du mal".

Le film d'horreur de l'univers "Conjuring" prend la troisième place du classement dès sa sortie sur le sol américain."Annabelle : La Maison du mal" engrange 65,3 millions de dollars de recettes avant sa sortie française, prévue pour le 10 juillet 2019. Il s'agit de la suite de "Annabelle" sorti en 2014.

A noter que "Avengers : Endgame" revient à la dixième place du classement grâce à sa nouvelle version augmentée sortie dans les salles ce vendredi 28 juin. Avec une nouvelle "scène inachevée", supprimée du film d'origine, ainsi qu'une vidéo d'introduction d'Anthony Russo, l'un des réalisateurs, le blockbuster gonfle encore plus ses recettes mondiales. Cette version longue a rapporté pour le moment plus de 7,8 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Toy Story 4 - 138.5

2. Spider-Man : Far From Home - 111

3. Annabelle : La Maison du mal - 65.3

4. Aladdin - 33.7

5. Yesterday - 24.7

6. Comme des bêtes 2 - 18.8

7. Men in Black : International - 18

8. Spirited Away - 11.7

9. John Wick Parabellum

10. Avengers : Endgame - 7.8