Box-office mondial : "Skyscraper" revient en force

Après avoir été mené par le film d'animation "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses", qui tombe à la troisième marche, "Skyscraper" décroche le haut du classement suivi par le retour en musique de "Mamma Mia!".

Troisième du box-office mondial la semaine dernière, Dwayne "The Rock" Johnson revient plus fort que jamais avec "Skyscraper". Le film d'action signé Rawson Marshall Thurber passe en première position du classement mondial avec plus de 85.9 millions de dollars récoltés ce week-end. Le blockbuster dépasse "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" qui tombe à la troisième place.

Le film d'animation avec Adam Sandler, Andy Samber et Selena Gomez cumule plus de 60.8 millions de dollars au box-office mondial. Sorti en Belgique ce mercredi 18 juillet, "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" a déjà passé les 200 millions de dollars de recettes mondiales.

Le deuxième volet très attendu de "Mamma Mia!" décroche d'entrée la deuxième place du box-office mondial. "Mamma Mia ! Here We Go Again", comédie musicale qui rend hommage au groupe suédois Abba, atteint plus de 76.7 millions de dollars ce week-end. Porté par Meryl Streep, Pierce Brosnan, Cher, Colin Firth, Amanda Seyfried ou encore Lily James, le film signé Ol Parker est sorti mercredi dernier en Belgique.

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Skyscraper - 85.9

2. Mamma Mia! Here We Go Again - 76.7

3. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 60.8

4. Les Indestructibles 2 - 48

5. The Equalizer 2 - 39.1

6. Ant-Man et la Guêpe - 37.7

7. Jurassic World : Fallen Kingdom - 28.3

8. Dying to Survive - 25.3

9. American Nightmare 4 : les origines - 13.8

10. Hidden Man - 10.3